Le Real Madrid, avec Courtois mais sans Hazard, s’impose sur le fil à l’Espanyol Barcelone (vidéos)

Les Madrilènes ont pris le meilleur départ dans la partie et il n’a fallu que 12 minutes à Vinicius Junior pour donner l’avance aux champions d’Espagne. L’Espanyol ne s’est pas laissé abattre et Thibaut Courtois a dû s’avouer vaincu peu avant le repos sur une frappe de Joselu (43e).

Après la pause, le Real Madrid a poussé pour égaliser et Karim Benzema a vu son but être annulé pour hors-jeu (67e). En fin de match, Benzema a finalement offert les trois points aux Merengue en s’offrant un doublé (88e et 90e+10) alors qu’Eden Hazard a suivi la rencontre depuis le banc.