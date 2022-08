Ferrari à nouveau sous le feu des critiques après le Grand Prix de Belgique: Charles Leclerc apprend en interview qu’il a écopé d’une pénalité (vidéo)

Pour ne rien arranger, Charles Leclerc a écopé d’une pénalité de cinq secondes lors de ce Grand Prix de Belgique, l’obligeant à céder sa cinquième position au classement final à Fernando Alonso. Une sanction avec de grosses conséquences, mais qui ne semblait pas inquiéter Ferrari plus que ça. À tel point que l’écurie italienne n’a pas jugé important d’en avertir son pilote monégasque, qui a appris cette pénalité… à l’interview. « On ne me l’a même pas dit, je n’étais pas au courant », a réagi Charles Leclerc, visiblement très surpris par cette annonce, avant de demander de plus amples explications sur cette décision.