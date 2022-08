Vanessa Maes tire un bilan positif après le Grand Prix de Belgique: «On a voulu montrer qu’on était capables de le garder!»

Un an après une édition pluvieuse et après des semaines de rumeurs concernant l’avenir de l’épreuve, le Grand Prix de Belgique a été un succès populaire avec une affluence de 360.000 personnes sur le week-end et un contrat renouvelé pour 2023.

« Le bilan est extrêmement positif » a déclaré Vanessa Maes à Belga lundi. « Tout le monde est content, qu’il s’agisse des spectateurs, de nos sous-traitants et de Formula One Management. Nous avons reçu les félicitations de Stefano Domenicali (Président & CEO de la Formule 1). Je suis quelqu’un d’assez réservée, mais je pense pouvoir dire que nous avons fait un très bon Grand Prix. De l’avis de certains, c’était l’un des meilleurs, si pas le meilleur depuis des années. Je tiens à remercier tous nos intervenants car nous tenions à montrer que nous étions capables de garder le Grand Prix alors qu’il y a quelques mois, on disait que nous ne serions plus là. Au final, nous avons eu un beau Grand Prix avec une belle ambiance parmi les spectateurs. »