La Russie prépare un exercice militaire avec plus de 50.000 soldats

L’un des plus grands exercices militaires russes démarrera cette semaine. Des soldats issus d’anciennes républiques soviétiques, de Chine et d’Inde, y prendront notamment part.

Cette semaine, plus de 50.000 soldats prendront part à « Vostok 2022 », un exercice militaire par l’armée russe en Sibérie orientale et dans l’Extrême-Orient russe.

Les entraînements impliqueront également 5.000 armes et équipements militaires ainsi que 140 avions et 60 navires de guerre, rapporte le ministère russe de la Défense. La manœuvre commencera jeudi et durera jusqu’à mercredi prochain, sur un site d’entraînement en Sibérie orientale, en Extrême-Orient et dans la mer du Japon.