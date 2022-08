Les obsèques émouvantes de Jonathan, symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire

Le Nordiste Jonathan Destin était un symbole dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Il s’est éteint la semaine dernière à 27 ans. Ses obsèques se déroulent ce lundi, à Lille.

Le 8 février 2011, à Marquette-lez-Lille, après six années de harcèlement à l’école et au collège, Jonathan Destin, alors âgé de 16 ans, tentait de mettre fin à ses jours en s’immolant avant de se jeter dans la Deûle. Il survit mais est brûlé à 72 %. S’en suivront deux mois et demi dans le coma, vingt-trois opérations et une hospitalisation de trois ans.