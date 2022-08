«L’héritage de Kakà», «La promesse en or»: la presse italienne en rajoute une couche sur Charles De Ketelaere, étincelant avec l’AC Milan

Il ne lui aura pas fallu beaucoup de temps pour s’adapter à un nouveau championnat. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée dans le club italien, il n’aura fallu que 21 minutes à Charles de Ketelaere pour se montrer décisif. Après une jolie récupération, il glisse parfaitement le ballon pour Leao qui ne se fait pas prier pour conclure. San Siro exulte et après la rencontre, c’est toute la presse transalpine qui s’est extasiée de la rencontre du Diable Rouge.

Sa performance lui a même permis d’apparaître sur la Une du quotidien sportif de référence en Italie, la Gazetta dello Sport, ce dimanche… et ce lundi également. Après avoir parlé de notre compatriote comme d’un magicien dimanche, le quotidien aux pages roses essaie une comparaison assez osée et flatteuse ce lundi. « De Ketelaere et l’héritage de Kakà . En 25 jours, il a pris Milan d’assaut et est déjà l’idole de San Siro. Pour l’élégance et le jeu sur le terrain, il ressemble au Brésilien ». Le Belge est classé comme « la promesse en or », par le quotidien.