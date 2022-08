Le Bifff est de retour en chair et en os au Heysel

Le Festival international du film fantastique de Bruxelles, annulé en 2020 et entièrement online en 2021, fête cette année son 40e anniversaire. Qui aime l’horreur, le polar, l’heroic fantasy ou la science-fiction, rire ou frissonner et les joyeux chambards a rendez-vous dès ce lundi sur le plateau du Heysel.

En ce lundi 29 août de l’an 5 après Tobe Hooper, le Bifff reprend ses droits. En chair et en os, pour ainsi dire. Il était temps, pour le public comme pour l’équipe organisatrice de la manifestation née en 1983. C’est à l’époque à l’Auditorium du Passage 44, le long du boulevard du Jardin Botanique. Soixante films sont au programme : Tenebrae de Dario Argento, qui figure parmi les invités, fait l’ouverture et Le dernier combat de Luc Besson, lui aussi parmi les guests, clôture la quinzaine, quittant Bruxelles avec un Corbeau d’Argent. Près de 29.500 tickets sont vendus : pas de raison de ne pas remettre ça l’année suivante… Et toutes les autres années aussi ! Les visiteurs de marque vont se succéder : Christopher Lee, Oliver Reed, Peter Fonda, Anthony Perkins, George Romero, Giger, Peter Jackson, Jean-Claude Van Damme, Clive Barker, que du beau linge !