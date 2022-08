Les gagnants et les perdants des festivals: Les Ardentes vs. ATØM

Pendant dix ans, Les Ardentes ont eu du mal à trouver leur identité. Et leur public. Le tournant s’est fait en 2015 quand le festival liégeois a décidé de tout miser sur le hip-hop. D’un coup, il a décollé en se positionnant comme le seul festival (quasi) uniquement dédié au genre, non seulement en Belgique, mais en France – ubuesque quand on connaît la popularité de la musique urbaine dans ces deux contrées !

En 2022, l’équipe liégeoise inaugurait un nouveau site pouvant accueillir plus de 200.000 personnes – soit deux fois la capacité de l’ancien site. « On partait vraiment d’une page blanche », dit Fabrice Lamproye, co-fondateur du festival. « Ça a été une année difficile avec les difficultés que tout le monde a connu (manque de main-d’œuvre, flambée des coûts…) et en prime on investissait un tout nouvel endroit d’une tout autre dimension. Il y a eu beaucoup de stress. »