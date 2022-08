Guerre en Ukraine: les universités belges cherchent des alternatives aux Erasmus en Russie

Il y a six mois, les étudiants en mobilité internationale en Russie voyaient leur projet voler en éclats à cause du début du conflit en Ukraine. En raison du soutien des recteurs russes à Vladimir Poutine, toutes les universités belges ont rompu leurs accords avec les partenaires russes. Six mois plus tard, ces accords sont toujours suspendus. Les écoles de langues, soucieuses d’envoyer leurs étudiants en immersion, ont dû trouver des solutions de rechange.