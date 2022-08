Le Kremlin appelle à faire «pression» sur l’Ukraine pour «réduire la tension» autour de Zaporijjia

La Russie et l’Ukraine s’accusent mutuellement de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijjia et ses zones adjacentes.

« Tous les pays ont l’obligation de faire pression sur la partie ukrainienne pour qu’elle cesse de mettre en danger le continent européen en bombardant la centrale nucléaire de Zaporijjia et les zones adjacentes », a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Il a qualifié par ailleurs de « nécessaire » la mission d’inspection de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) attendue cette semaine.

Le Kremlin a appelé lundi la communauté internationale à faire « pression » sur les forces ukrainiennes pour réduire la tension autour de la centrale de Zaporijjia, que Moscou et Kiev s’accusent mutuellement de bombarder.

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Ukraine et d’Europe, est la cible depuis plusieurs semaines de bombardements qui suscitent la crainte d’une catastrophe nucléaire majeure. Moscou et Kiev se rejettent la faute. La Russie a lancé son « opération militaire spéciale » en Ukraine le 24 février 2022.