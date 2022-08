L’accord sur le nucléaire iranien dans une phase finale… à durée indéterminée

Après un an et demi à patiner, les négociations sur le nucléaire iranien pourraient toucher à leur fin. Les discussions entrent en phase finale… Mais pour combien de temps ?

Quand y’en a plus, y’en a encore ? Les négociations sur le nucléaire iranien arrivent (enfin) en phase finale. Commencées il y a 18 mois, ces discussions entre l’Iran et les Etats-Unis principalement doivent éviter que Téhéran ne se dote de l’arme nucléaire, en gelant le programme d’enrichissement d’uranium. Et elles pourraient toucher à leur fin. Peut-être. Car dans ce dossier, tant que rien n’est signé… rien n’est signé.

Le brouillon d’un texte final est enfin sur la table, et les Etats-Unis et l’Iran, chacun à leur tour, suggèrent des modifications, car il reste quelques œufs à peler. Dans ce ballet, chaque réponse appelle une nouvelle réponse. C’est cette fois au tour de l’Iran de donner la réplique.