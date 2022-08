Modèle économique d’un festival: «On dépend fortement de la billetterie»

Quelles sont les rentrées financières d’un festival de musique ? Ce sont avant tout les rentrées propres, à savoir la billetterie, le bar et les locations des emplacements de food trucks. Le sponsoring et les subsides complètent le tableau.

« Pour Ronquières, les subsides comptent à peine pour 3 ou 4 % de notre chiffre d’affaires », dit Gino Innocente, directeur du festival. « Le sponsoring commercial pèse entre 10 et 15 %. Plus de 80 % des rentrées sont liées à la billetterie et aux bars et food trucks . »