Rebondissement au Standard: Patrick Berg fait volte-face et retourne finalement à Bodo Glimt!

Il s’agissait en réalité de Patrick Berg, milieu de terrain du RC Lens. Et il n’était pas là que pour admirer les gestes techniques de William Balikwisha et Selim Amallah, pour ne citer qu’eux. Le Norvégien était en réalité en négociations avec le Standard dans le cadre d’un prêt. Et, visiblement, le jeu proposé par les hommes de Ronny Deila ne l’a pas convaincu !

Ce dimanche, les supporters du Standard ont pu voir un invité assez inattendu dans les travées du Stade des Éperons d’Or. En effet, aux côtés de Pierre Locht, Ferghal Harkin et Maxime Filot, figurait un jeune homme aux bras remplis de tatouages. Il n’en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des fans liégeois.

Tout le monde s’attendait à voir ce dossier aboutir sauf que, ce lundi, on apprend que le joueur de 24 ans a changé d’avis et devrait finalement retourner à Bodo Glimt. Un transfert qui est en réalité un retour aux sources pour le médian, qui a été formé au sein du club norvégien avant de rejoindre le RC Lens… il y a six mois à peine. À l’Aspmyra Stadion, Berg pourra disputer l’Europa League (Bodo Glimt est dans le même groupe que le PSV, Arsenal et Zürich), ce que les Rouches ne pouvaient pas lui offrir…