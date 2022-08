Valentino Palumbo, l’animateur infatigable de Radio Contact

A 4h en semaine, à 5h le samedi, à 6h le dimanche : se lever tôt ne le rebute pas pour vivre sa passion, 7 jours sur 7. Intégré à l’équipe du « Good Morning » de Radio Contact entre 6 et 10 heures depuis 2018, Valentino Palumbo prolonge désormais le plaisir en se voyant confier, à l’aube de sa 8e saison, la matinale du week-end en supplément.

« C’est une rencontre entre ses envies personnelles et un besoin que nous avions qui apportera davantage de continuité entre la semaine et le week-end », explique Olivier Arnould, le directeur d’antenne de la station au dauphin qui a vu grandir l’animateur dont le besoin de franchir un nouveau palier dans sa carrière se faisait sentir depuis plusieurs mois. « Je voulais me lancer dans une émission en solo dans laquelle je peux montrer qui je suis, et ce que j’aime pour le partager avec les auditeurs », nous confirme-t-il.