Clasico, Topper, choc wallon… La Pro League dévoile la suite des calendriers de D1A et D1B

On connaît désormais les dates et les horaires des rencontres de première et de deuxième division belge jusqu’au 6 novembre.

Ce lundi, la Pro League a dévoilé la suite du calendrier des championnats de D1A et de D1B. Désormais, on connaît donc les huit prochaines journées, soit jusqu’au 6 novembre. Et, d’ici là, il risque d’y avoir du spectacle sur les terrains belges. Notons notamment les dates suivantes : le choc wallon le dimanche 9 octobre (à 18h30), le Topper le dimanche 16 octobre (à 18h30) et le Clasico le dimanche 23 octobre (à 18h30).

Le calendrier de D1A

Le calendrier de D1B