Formule E: Stoffel Vandoorne mis à l’honneur à Roulers samedi

Il y a une quinzaine de jours, Stoffel Vandoorne (30 ans) a été sacré champion du monde de Formule E à l’issue de la toute dernière manche du championnat 2022. Ce samedi 3 septembre, sa ville natale de Roulers a décidé de le mettre à l’honneur à cette occasion.

Concrètement, le pilote Mercedes viendra à la rencontre de ses supporters en fin de journée sur la Stationplein, entre 18h45 et 19 h30. Il sera possible de discuter avec lui et de se faire prendre en photo devant sa Mercedes EQ Silver Arrow 02, exposée sur la place dès le milieu d’après-midi. Et sur les coups de 20 heures, les autorités locales le mettront à l’honneur.