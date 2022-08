Jean-Paul Estiévenart: «Etre sur scène dans l’imprévu, c’est le kif»

Deus ex Machina, Flagey, Ixelles, samedi 10 septembre, 20 h 15.

Jean-Paul Estiévenart est devenu, à 37 ans et une cinquantaine d’albums, le trompettiste incontournable de la scène jazz belge. Et au-delà de nos frontières. La preuve par les invitations qu’il reçoit de façon permanente : jouer un bout de trompette sur une chanson pop ici ou rejoindre un groupe sur scène là. Comme avec le Trumpet Summit du Dinant Jazz Festival en juillet, où il a joué à côté des stars Paolo Fresu, Stéphane Belmondo et Flavio Boltro. Et c’est ce qu’il aime, notre artiste : être sur scène et foncer dans l’inconnu.