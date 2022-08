Hommage à Catherine Deneuve sur LaCinetek

Si on ne devait dire qu’un mot sur Catherine Deneuve, on choisirait sans hésitation le mot « liberté ». Car elle est l’incarnation de la femme libre par excellence, au cinéma et dans la vie. Dans un petit livre d’entretiens, Arnaud Desplechin qui l’a mise en scène dans Rois et Reine et Conte de Noël, écrit : « Depuis que Deneuve compte, le cinéma ne peut plus se filmer pareil. Voilà. Cette femme a tout changé. Elle a nettoyé nos yeux, parce que sa pensée du cinéma, au-delà de son travail d’actrice, sa pensée de ce que le cinéma doit se souvenir d’être est une pensée immense. A l’égal de Bresson, Godard, Truffaut, Scorsese. » Alors que le Festival de Venise, qui se déroule du 31 août au 10 septembre, décerne un Lion d’or d’honneur à la star française qui fêtera ses 79 ans le 22 octobre, la plateforme LaCinetek (la cinémathèque des réalisateurs) s’associe à cet hommage durant tout le mois de septembre en proposant une quinzaine de ses films, des années 60 au début des années 2000.