Shyfter, le gestionnaire digital de planning et de personnel

L’entreprise bruxelloise Shyfter a modernisé les tâches liées à la gestion des horaires et du personnel. Elle ambitionne, dans les années à venir, de s’implanter dans d’autres secteurs d’activité et sur des marchés étrangers.

Lorsqu’en 2017, Lionel Hermans, développeur de son métier, imagine un outil pouvant seconder son épouse, il est bien loin de penser que le projet le conduira à la création de sa propre entreprise deux ans plus tard. Et pourtant, c’est bien ce qu’il s’est passé. « En effet, à l’origine de Shyfter, il y a un besoin personnel », explique-t-il. « Je cherchais à développer un outil digital pouvant gérer plus facilement les horaires des étudiants qui travaillaient pour l’enseigne de distribution de mon épouse. Un outil basique gérant les horaires, envoyant des notifications… A l’époque, gérer des horaires, c’était particulièrement fastidieux. Cela voulait dire utiliser des fichiers Excel, envoyer des mails, communiquer via des groupes WhatsApp… »