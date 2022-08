Retour sur la Lune: à quand un nouvel essai pour Artemis I?

Les problèmes techniques doivent être investigués et résolus avant un nouvel essai.

Les amateurs de belles fusées et de décollage spectaculaire en ont été pour leurs frais. La fusée géante SLS dont le lancement devait signer la première étape du programme lunaire Artemis est restée au sol, lundi à Cap Canaveral. En cause : un problème technique décelé à un des quatre moteurs du lanceur. Après un retard dans le début du remplissage, puis des suspicions de fuites, un des moteurs de la fusée a été incapable de monter en température.

Le compte à rebours a d’abord été mis en pause puis stoppé par la Nasa peu avant le « lift off ». Les réservoirs de la fusée qui emportent de l’oxygène liquide et de l’hydrogène devront être vidés avant d’être remplis à nouveau. Les problèmes techniques devront être investigués et résolus.