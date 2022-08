Révélations, tentatives d’extorsion, maraboutage: le point sur l’improbable affaire des frères Pogba qui secoue l’équipe de France

Tout a commencé samedi soir, vers 21 heures. Mathias Pogba, le frère de Paul, ouvre un compte sur le réseau social Twitter. Il publie une vidéo sur le réseau promettant « de grandes révélations ». La vidéo ne dure qu’une trentaine de secondes et ne dénonce rien mais cela suffit à secouer le réseau social.

Dès le lendemain matin, Paul Pogba, l’international français, réagit par l’intermédiaire de ses avocats via un communiqué de presse. « Les déclarations de Mathias Pogba ne sont pas une surprise. Elles s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n’y aura plus d’autres commentaires par rapport à l’enquête en cours ». Nos confrères de Franceinfo expliquent également que Paul Pogba aurait indiqué aux enquêteurs qu’il avait été piégé par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut. Le média français explique que le joueur a raconté que la bande lui réclamerait 13 millions d’euros et l’aurait plusieurs fois intimidé au centre d’entraînement de la Juventus où il aurait reconnu son frère, Mathias Pogba. Selon ce que le joueur de la Juventus a confié aux enquêteurs, les maîtres chanteurs menaceraient de diffuser des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de jeter un sort… sur Kylian Mbappé, son équipier en sélection.