Energie : De Croo plaide pour «un cadre européen» permettant de récupérer «les surprofits exceptionnels»

Invité en Norvège dans le cadre d’une conférence internationale consacrée à l’énergie, le Premier ministre redit sa demande d’un prix maximum en Europe pour le gaz et l’électricité. Mais se positionne aussi dans le débat sur la taxation des surprofits du secteur.

Invité ce lundi à prendre la parole lors d’une conférence internationale consacrée à l’énergie en Norvège, le Premier ministre Alexander De Croo a répété sa demande d’un plafonnement des prix de l’énergie. Comparant la crise actuelle à la crise financière de 2008, il a lancé : « Qu’avons-nous fait alors ? Nous sommes intervenus directement sur les marchés. » Aujourd’hui aussi, prône-t-il, « nous devons agir et nous devons agir maintenant. En intervenant dans le marché. Comme en 2008. En reprenant le contrôle sur le marché et en fixant un prix maximum que nous, en tant qu’Europe, voulons payer sur le marché de gros. Pour le gaz et l’électricité ».