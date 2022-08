Insuffisance cardiaque: le traitement amélioré grâce à des cardiologues belges

Une révolution. Présentée lors du congrès européen de cardiologie ce week-end, la découverte belge sur l’insuffisance cardiaque est considérée comme l’avancée majeure de l’année en cardiologie. Et pour cause : elle met au jour un traitement d’ores et déjà disponible, plus efficace et moins coûteux contre un trouble qui touche 200.000 personnes en Belgique et des millions de patients, le plus souvent âgés, à l’échelle mondiale.