Festivals, l'heure est à la sobriété

Une année de reprise post-covid difficile pour les festivals à laquelle s’est ajoutée la guerre en Ukraine. Concrètement, l’offre des festivals a explosé (nouveaux venus, jours ajoutés, versions XXL) en même temps que les coûts de production qui grimpaient en flèche (25 % en moyenne), sans compter les pénuries de matériel et de main-d’œuvre…

Exemple des difficultés logistiques à la mise en place d’un festival en 2022 avec Damien Dufrasne, directeur de Dour : « On avait un contrat avec une société allemande qui devait nous fournir 1.000 toilettes chimiques. En février, ils nous ont dit : on ne peut rien vous livrer. On a dû trouver huit fournisseurs différents pour avoir nos toilettes. En trente ans de métier, je n’avais jamais imaginé que les toilettes chimiques deviendraient mon plus gros problème. »