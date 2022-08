Pomme: «Je travaille depuis que j’ai 16 ans. C’est dur pour moi de ne pas avoir de projets.»

Après Albin de la Simone pour votre précédent album, c’est Flavien Berger cette fois qui est votre complice sonore…

J’ai tout écrit et composé toute seule avant d’aller en studio avec mes musiciennes québécoises, Laurie Torres et Agathe Dupéré. Et avec Flavien, on a tout coréalisé et fait les arrangements ensemble.

Vous aimez bien collaborer avec d’autres artistes. Sur scène, vous avez déjà invité Flavien ainsi que November Ultra. Ben Mazué, Raphael et Terrenoire vous ont aussi déjà sollicitée en studio… Avec Safia, vous avez rejoint Angèle à Montréal pour chanter ensemble « On brûlera »…