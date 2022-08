Leader de la Vuelta, Remco Evenepoel se confie: «À mes yeux, la semaine la plus dure est passée»

Avec une avance d’1 : 12 sur Enric Mas et 1 : 53 sur Primoz Roglic, Remco Evenepoel possède un joli viatique sur les deuxième et troisième du Tour d’Espagne à l’issue de la neuvième étape de l’épreuve.

Le coureur de 22 ans s’est adressé à la presse lundi. Après un intense week-end en montagne, il a bien profité de la journée de repos et attend avec impatience le contre-la-montre de mardi : « Ce contre-la-montre est presque complètement plat, avec une petite bosse dans les derniers kilomètres et une descente jusqu’à l’arrivée. », a commenté le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl.

« J’ai confiance en mon équipe. Nous faisons de notre mieux chaque jour et nous tenons bon. C’était une première semaine très difficile, on a beaucoup couru et souvent à au moins 2.500 mètres de hauteur. On le sent, mais l’équipe était au rendez-vous et il faut continuer comme ça. »