Pomme, «Consolation» ****

Universal.

On retrouve sur ce troisième album tout le charme des précédents. Cette petite voix douce, cette mélancolie et cette fragilité. Coréalisé avec Flavien Berger qui lui a apporté une petite touche électro, ce disque est celui d’une femme en quête de consolation, adressant des lettres à celles qu’elle aime ou qui l’ont inspirée. Une façon de se révéler, de nous faire partager ses doutes comme ses envies. Entre souvenirs d’enfance et bienveillance d’amitiés et d’amours, cette bouffée de sororité fait un bien fou. Cette douceur est salutaire. Pomme, biberonnée à Barbara (à qui elle rend un nouvel hommage avec la chanson B. qui clôt le disque), est un véritable baume sur les plaies de notre société.