RTL Belgium bouleverse son organisation

L’ère des grandes manœuvres a débuté chez RTL Belgium, deux mois et demi après l’entrée en fonction de son nouvel administrateur général Guillaume Collard. Engagé pour piloter la transformation numérique des chaînes de radio et de télévision de RTL Belgium après son rachat par Rossel et DPG en fin d’année 2021, celui-ci a présenté en conseil d’entreprise extraordinaire une réorganisation de la société cogitée durant l’été.

À lire aussi Rossel et DPG Media rachètent RTL: «La force de notre alliance, c’est que le centre de décision reste en Belgique»

L’ambition est claire. En plus d’« augmenter la valeur des marques » et de « booster la stratégie contenus », il s’agit d’accélérer la transformation digitale de l’entreprise, principal axe du plan, et « talon d’Achille » traditionnellement reconnu, sauf par lui-même, de l’ancien CEO de RTL Philippe Delusinne. Pour la mettre en œuvre, RTL Belgium n’est pas allé chercher trop loin le mode de fonctionnement qu’il adoptera à l’avenir. C’est, quasiment à l’identique, celui de la RTBF et de quantité d’autres médias engagés dans la mutation digitale, avec deux pôles transversaux : un pôle « Contenus » d’une part, un pôle « Médias » de l’autre, pour diriger les évolutions des chaînes (RTL-TVI, Club, Plug, les radios Bel RTL et Contact, RTL Play) de manière globale. Une stratégie que les représentants du personnel ont qualifiée de « réfléchie, cohérente, audacieuse et à la hauteur de [leurs] attentes ».