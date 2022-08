Pomme: «Les femmes sont une source d’inspiration infinie pour moi»

Album révélation en 2020 et interprète féminine l’année suivante aux Victoires de la Musique, Pomme est devenue en très peu de temps la voix et le visage de cette nouvelle génération de chanteuses décomplexées et engagées en prise directe avec les mouvements de société actuels. À l’heure de publier son troisième album, Consolation, la Lyonnaise Claire Pommet de son vrai nom, 26 ans, qui partage sa vie entre Paris et Québec, nous a accordé un long entretien.

Dans quelle mesure vos nouvelles chansons ont-elles été influencées par le succès de votre dernier album ?