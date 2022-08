«Jours de fête» décentralise le Théâtre National

Aujourd’hui, c’est une institution théâtrale ancrée au 111, Boulevard Emile Jacqmain. Mais, si l’on remonte à ses origines, le Théâtre National est d’abord et avant tout une aventure nomade qui a commencé en 1935 avec les Comédiens routiers belges fondés par les frères Huisman. Cette troupe, issue du scoutisme, sillonnait les villages de la Wallonie avec son camion, son chapiteau et son répertoire de textes, y compris durant la guerre. Et même quand Jacques et Maurice Huisman deviendront les directeurs de ce que l’on nommera alors le Théâtre National de Belgique, tous deux feront perdurer cette envie de décentraliser la culture. Comme tous les directeurs qui l’ont précédé, l’actuel patron des lieux, Pierre Thys entend donc perpétuer cette tradition qui prend désormais le nom de Jours de Fête. L’idée ? Orchestrer un week-end d’ouverture de saison qui se déploie chaque année dans une province francophone différente (Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur).