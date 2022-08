Brigitte Malou, patronne des grottes de Han: «Dans le tourisme, le public a changé mais comment?»

Après la pandémie et les inondations, la fréquentation touristique de l’été sera revenue au niveau de 2019 explique Brigitte Malou, la patronne des grottes et du parc animalier de Han-sur-Lesse. Après trois années, spéciales, la demande touristique évolue.

C’est une des plus anciennes attractions touristiques d’Europe. Victor Hugo et Georges Sand, à leur époque, ont raconté leur visite des Grottes de Han. En 1856, Edouard de Spandl en fait l’acquisition et en lance l’exploitation commerciale. Une première. En 1970, on y adjoint un parc animalier de 250 hectares qui rassemble une partie de la faune européenne actuelle et une petite partie de la faune ancestrale (aurochs, tarpan…). Début des années 2010, la fréquentation diminue. Brigitte Malou, descendante d’Edouard Spandl, avocate de formation avec une expérience dans la direction d’entreprise, décide d’en reprendre la direction. Rencontre.

Après les inondations et la pandémie, comment se clôture cet été 2022, lui aussi très particulier ?