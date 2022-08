Une collection Eric Rohmer sur Sooner

Contes moraux, contes des quatre saisons, comédies et proverbes… 14 films d’Eric Rohmer, le plus littéraire des cinéastes de la Nouvelle Vague, sont disponibles sur la plateforme Sooner. Un bonheur pour cinéphile.

Une patine du temps s’est posée sur l’œuvre d’Eric Rohmer, sans la démoder. Sans doute parce qu’il est resté dans la fraîcheur adolescente jusqu’à la fin et avait le souci constant d’éviter le piège de la mode. Il avait fait sienne la phrase de Pascal : « La dignité de l’homme est de penser » et en avait habité tout son cinéma. « Les gens lucides sont des gens libres : eux seuls hantent mon cinéma », disait-il. Il avait créé sa propre maison de production pour s’émanciper des contraintes économiques et raconter ses histoires comme il le souhaitait avec une grande liberté esthétique. S’il montre la banalité voire la médiocrité du monde moderne, il croit au romanesque et ses personnages parlent avec élégance. Comme nous l’avait confié Noël Herpe qui, avec Antoine de Baecque, a rédigé une biographie somme sur le cinéaste le plus littéraire de la Nouvelle Vague mort en 2010 à 89 ans : « Rohmer fait des films qui vont au-delà du langage.