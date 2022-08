Rentrée des classes le 29 août: «Les élèves n’étaient pas tous présents»

En Fédération Wallonie-Bruxelles, la réforme des rythmes scolaires faisait sa rentrée ce lundi. Non sans quelques couacs, comme à chaque retour en classe.

Le masque buccal avait quitté les jeunes frimousses. Les parents pouvaient rentrer dans l’enceinte de l’école. Le gel hydroalcoolique se faisait discret. La rentrée des classes 2022-2023 avait des airs de normalité, à une exception près : les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles faisaient leur grand retour le 29 août, et non le 1er septembre. Fini les deux mois de grandes vacances. Après trente années de débats, le nouveau calendrier scolaire, qui vise à mieux respecter les rythmes chrono-biologiques des jeunes et moins jeunes, est officiellement entré en vigueur ce lundi.