La mère et son bébé d’un mois portées disparues ont été retrouvées saines et sauves

Denise Bellens (23 ans) et Liana Bellens, sa fille d’un mois avaient disparu le 28 août à Kasterlee. Peu après 19h, l’organisation a annoncé qu’elles avaient été retrouvées, saines et sauves.

Denise mesure 1m70, elle est de corpulence normale et a des cheveux brun foncé et bouclés. Elle est vêtue d’une jupe avec des motifs panthère vert et noir, d’un top noir, des baskets rose pâle et a les bras tatoués.