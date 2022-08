Les agents du renseignement menacés par le vol de documents secrets par Donald Trump

L’indignation est retombée dans le camp républicain, à mesure que se précise l’ampleur du vol de documents secrets perpétré par Donald Trump. Depuis la perquisition du FBI au domicile de l’ancien président à Mar-a-Lago en Floride, le 8 août dernier, les dirigeants du GOP (Grand Old Party, conservateur) prennent désormais la mesure des risques judiciaires encourus par celui-ci et s’alarment en coulisses, quant à la gravité des faits : en janvier 2022, les Archives nationales avaient récupéré quinze cartons de papiers présidentiels indûment emportés, exhumant 184 documents classifiés, sertis du tampon de la CIA ou de la NSA, et concernant de précieuses sources de renseignement humaines ou technologiques. Donald Trump clamait la pureté de ses intentions, affirmant alternativement, soit qu’il avait le pouvoir de « déclassifier » tout document, soit qu’il n’avait pas été tenu informé du détail des dossiers empaquetés à la Maison Blanche et expédiés en Floride.