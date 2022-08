Oscar Freire: «Qu’il gagne la Vuelta ou pas, Evenepoel aura marqué les esprits»

Oscar Freire représente les intérêts d’une enseigne dédiée aux panneaux solaires, le groupe « Plénitude », sponsor du maillot de meilleur jeune de la Vuelta, maillot forcément porté par Remco Evenepoel. Finisseur hors pair, le meilleur coureur de classiques en Espagne avant l’avènement de Valverde était un champion « chirurgical » dans les années 2000, avec l’art très rare de cibler des objectifs et surtout de les atteindre. Champion du monde surprise, en 1999 à Vérone, il récidivera ainsi à deux reprises à Lisbonne (2001) et une nouvelle fois à Vérone (2004). « Si je devais me comparer à un coureur du peloton d’aujourd’hui, je dirais Peter Sagan » au moment de nous accorder cette interview. Freire a aussi remporté toutes les classiques promises aux sprinters : Milan-Sanremo, Gand-Wevelgem et Paris-Tours.