Séries: Woodstock ’99, faites la guerre, pas l’amour

C’est l’histoire d’un désastre. L’histoire d’une époque, aussi, à la fois très éloignée et très proche de la nôtre. Woodstock ’99 était supposé transposer le rêve hippie à la génération X. Mais l’esprit flower power était bel et bien révolu. Il est troublant, en regardant les deux documentaires qui lui sont dédiés ( Trainwreck : Woodstock ’99 sur Netflix et Woodstock ’99 : Peace, Love & Rage sur HBO Max) de voir aussi à quel point ce festival un peu oublié annonce le climat de la société actuelle : dérives du consumérisme mises au grand jour, masculinisme toxique, conditions météo extrêmes, organisation défaillante et une tension omniprésente. Bilan : trois morts, de nombreux viols et agressions sexuelles et un festival qui se termine en émeutes.

1