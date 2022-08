«On manque de force physique»: battu par l’Union, Anderlecht doit muscler son jeu

Plus qu’un nouveau retard à l’allumage, c’est dans le combat physique que le Sporting d’Anderlecht a perdu son cinquième derby de rang à l’Union Saint-Gilloise dimanche (2-1). Un mal déjà existant et qui s’est renforcé suite à la blessure à l’épaule d’Adrien Trebel.

Après la défaite face à son ex-club, Felice Mazzù était remonté suite à l’entame des débats de ses joueurs. « Ils n’étaient pas prêts à se battre comme des guerriers », a-t-il pesté. Ce terme colle très peu à une grande majorité des joueurs du RSCA. Qui plus est ceux qui ont été biberonnés par les principes chers à l’ADN mauve de beau jeu et de possession du ballon. Mais, dans le foot moderne, l’impact physique est devenu très important. Une obligation quand on évolue à un certain niveau. Dimanche, on a constaté une nouvelle fois que le bât blessait dans ce secteur-là à Anderlecht. Surtout dans l’entrejeu.