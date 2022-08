L’insolite promenade d’un zèbre à un péage de l’autoroute (vidéo)

C’est une situation improbable qui s’est produite vendredi 26 août au péage de l’autoroute A63, au Pays basque. Coincés dans les embouteillages, des automobilistes ont vu gambader un zèbre en liberté, a rapporté le quotidien français Sud Ouest.

« On attendait au péage côté espagnol, et on a vu débouler l’animal sur la route », témoigne Julien Cazaux. « Il est passé trois fois devant nous en trottant. Personne n’arrivait à l’attraper. Les douaniers se sont mis à quatre pour le capturer. Ils étaient affolés et couraient dans tous les sens. »