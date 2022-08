Olaf Scholz en faveur d’un élargissement de l’UE jusqu’à «30 ou 36 membres»

A peine réélu, Emmanuel Macron avait livré sa vision pour l’avenir de l’Union européenne, le 9 mai, à Strasbourg. C’est à Prague, neuf mois après avoir succédé à Angela Merkel, qu’Olaf Scholz a esquissé la sienne. Répondant « oui » à la proposition du président français de créer une communauté (géo)politique européenne. « Ce qui nous manque, c’est un forum au sein duquel les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE et leurs partenaires peuvent se rencontrer une ou deux fois par an pour discuter de sujets clés pour le continent, comme la sécurité, l’énergie, le climat », a plaidé le chancelier. Une formule, a-t-il insisté, qui ne se substitue pas au processus d’élargissement, dont il est un ardent défenseur, évoquant « une Union à 27, 30, voire 36 Etats ».