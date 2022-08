Un site unique en Wallonie, qui a eu du mal à se remettre du départ de Caterpillar

Six ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour donner une nouvelle vie à ce site industriel de 93 hectares, si bien situé, aux confins de Charleroi et à deux minutes des autoroutes (tant celle qui mène à Bruxelles que celle qui mène de Tournai à Liège). Depuis la fermeture de Caterpillar, la ville de Charleroi – via la cellule Catch pilotée alors par l’actuel secrétaire d’Etat à la Relance économique, Thomas Dermine – et la Région wallonne n’ont pas ménagé leurs efforts pour la reconversion de ce fleuron. Tant pour une question de symbole (la fermeture de Caterpillar ayant été vécue comme un traumatisme dans une ville que Paul Magnette venait de conquérir) que de vitalité économique (il fallait inverser la tendance d’un déclin industriel).