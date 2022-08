«À propos», le podcast du Soir du 30 août: fixation des prix de l’énergie, transition énergétique

Par Pierre Fagnart et Sandrine Puissant Publié le 30/08/2022 à 06:00 Temps de lecture: 2 min

Faire baisser la facture énergétique des ménages : voilà l’objectif de tous les dirigeants européens alors que les prix battent des records sur les marchés du gaz et de l’électricité. On parle de plafonnement des prix, de récupérer des surprofits ou de réformer le marché. Pour comprendre, on a appelé Adel El Gammal, professeur à l’ULB et spécialiste de la géopolitique de l’énergie. On lui a d’abord demandé comment étaient fixés les prix du gaz et de l’électricité.

Le Premier ministre Alexander De Croo était en Norvège lundi pour participer à une conférence internationale sur l’énergie. Il en a profité pour reformuler sa demande : plafonner les prix du gaz et de l’électricité au niveau européen. On analyse son discours avec Martine Dubuisson, journaliste politique.

Il faut abandonner le charbon, le pétrole et le gaz pour les remplacer par d’autres sources d’énergie, des énergies renouvelables pour faire face au dérèglement climatique. Mais cette transition énergétique est-elle vraiment en cours ? Dominique Berns est notre spécialiste économie. Pour cette « Question éco », il nous explique pourquoi la transition énergétique n’a pas encore commencé.

« À propos », c’est notre sélection, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be