Podcast – Gaz et électricité: comment sont fixés les prix de l’énergie?

Par Pierre Fagnart Publié le 29/08/2022 à 20:39 Temps de lecture: 1 min

Faire baisser la facture énergétique des ménages : voilà l’objectif de tous les dirigeants européens alors que les prix battent des records sur les marchés du gaz et de l’électricité. On parle de plafonnement des prix, de récupérer des surprofits ou de réformer le marché. Mais pour comprendre comment sont organisés ces marchés, on a appelé Adel El Gammal, professeur à l’ULB et spécialiste de la géopolitique de l’énergie. On lui a d’abord demandé comment étaient fixés les prix du gaz et de l’électricité.

