UE: le plafonnement des prix et la réforme du marché de l’électricité en discussion le 9 septembre

Ursula von der Leyen a annoncé travailler à « une intervention d’urgence et une réforme structurelle » du marché de l’électricité. Les ministres de l’Energie en discuteront le 9 septembre.

La flambée des prix montre les limites de la structure actuelle de notre marché de l’électricité. Il a été conçu dans un autre contexte. C’est pourquoi nous travaillons actuellement à une intervention d’urgence et une réforme structurelle de ce marché. » Ursula von der Leyen a entendu le chœur des dirigeants européens qui multiplient, ces derniers jours, les propositions pour tenter de répondre à la crise énergétique, en particulier son coût pour les particuliers et les entreprises. Et réclament une action européenne. Vendredi, la présidence tchèque avait annoncé la convocation d’un Conseil extraordinaire des ministres de l’Energie. Il aura lieu le 9 septembre à Bruxelles. A charge pour la Commission de déposer, sur la table, des propositions concrètes, « c’est bien l’objectif », insiste un diplomate européen. En s’exprimant dans une conférence à Bled (Slovénie), la présidente de l’exécutif communautaire a confirmé la séquence des prochaines semaines.