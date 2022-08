Mercato: Lens ne voulait pas d’un prêt de Patrick Berg au Standard

Si, dans la foulée du précieux succès obtenu à Courtrai, Ronny Deila avait accordé, lundi, une journée de repos à ses joueurs, le mercato a battu son plein à Sclessin, où plusieurs dossiers étaient sur la table. Le plus chaud concernait Patrick Berg, que l’on avait aperçu dimanche dans la tribune officielle du Stade des Eperons d’or aux côtés de Fergal Harkin et Pierre Locht. Ce qui avait fait penser que l’affaire était plutôt bien engagée et que l’international norvégien de 24 ans poursuivrait sa carrière à Liège, après six mois compliqués vécus à Lens, où son temps de jeu était compté (2 titularisations seulement et pas un seul but en 19 matches).