Tour d’Espagne: Remco Evenepoel joue la montre

Ce mardi 30 août 2022, Remco Evenepoel l’attend comme on attendrait un heureux événement arrivant à son terme. Neuf mois qu’il en parle depuis le premier stage de décembre car, si les observateurs espagnols sont ébahis par ses prestations en montagne, ils vont voir ce qu’ils vont voir, en principe, ce mardi après-midi !

C’est en décrochant le titre arc-en-ciel dédié aux juniors à Innsbruck que le Brabançon a démontré au monde entier son talent sur l’exercice individuel malgré sa petite taille et son poids presque plume. Depuis, il n’a cessé de progresser, de remporter un titre européen et une médaille de bronze chez les élites, deux médailles d’argent et de bronze aux Mondiaux. Cette année, il a disputé cinq chronos, dont trois remportés : celui du Tour d’Algarve, celui du Tour de Suisse et les championnats de Belgique. Il a échoué dans les deux autres derrière le champion du monde, Filippo Ganna (Tirreno-Adriatico), et le champion olympique, Primoz Roglic (Pays Basque) !