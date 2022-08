Les expositions estivales au Palais royal ont attiré 70.000 visiteurs

Trois expositions temporaires

Chaque année, le Palais royal ouvre ses portes au public dans le cadre de ses expositions d’été, qui tournent autour de la science et de la culture. L’idée est de permettre au grand public de découvrir le patrimoine fédéral. Cette année, trois expositions temporaires étaient organisées.

La première, intitulée « Assurer le futur », tentait de démontrer que les sciences et les arts jouent un rôle crucial pour l’avenir de notre planète. À travers une série de pièces exceptionnelles de la collection fédérale et des panneaux didactiques présentant des projets emblématiques des différents départements de la Politique scientifique, l’exposition explorait des thématiques aussi variées que la maîtrise du réchauffement climatique, l’observation de la Terre, la numérisation des collections, la recherche maritime ou encore les missions polaires.

Pour la seconde exposition, « Baudouin, être roi », l’association Dynastie royale et Patrimoine culturel avait retracé le règne du roi Baudouin, en proposant aux visiteurs de découvrir les événements les plus marquants de son règne, ainsi que des archives et des objets exposés pour la première fois. Dans une autre salle, les voyages et les visites du roi Philippe en 2021 et 2022 étaient présentées.