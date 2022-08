Des sanctions peu dissuasives

Des condamnations trop rares, des exploitants trop souvent impunis… c’est le bilan que se décerne la Commission européenne dans son dernier rapport (octobre 2020) sur la lutte contre la traite. Extraits. « Dans l’Union, l’impunité des auteurs persiste, et le nombre de poursuites et de condamnations (…) reste faible. » Ou encore : « Au vu du grand nombre de victimes enregistrées au sein de l’Union, il est indispensable de garantir une réaction forte de la justice pénale afin de mettre un terme à l’impunité des auteurs et de faire de la traite des êtres humains une infraction peu lucrative à haut risque. »