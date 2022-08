Des moyens humains insuffisants

Le refrain est connu. Tellement connu que tout le monde le chantonne allègrement. « Malheureusement, on constate que les moyens manquent sur le terrain », entame Patricia Le Cocq, spécialiste du sujet chez Myria. « Et ce n’est pas seulement le cas pour les services d’enquête, puisque le dossier Borealis montre qu’il n’est pas possible d’héberger toutes les victimes présumées dans les centres d’accueil spécialisés et que des solutions d’urgence doivent être trouvées. »