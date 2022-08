Crise énergétique en Europe: les Etats-Unis contribueront à «réduire toute pénurie»

Le gouvernement américain s’inquiète d’une éventuelle pénurie d’énergie en Europe à l’approche de l’hiver. C’est ce qu’a déclaré lundi le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby. Selon lui, les Etats-Unis contribueront à prévenir d’éventuelles pénuries.

La réduction des livraisons de gaz russe à l’Europe a fait grimper en flèche les prix de l’énergie et suscité des craintes de pénurie. « C’est un point sur lequel nous continuerons à nous concentrer alors que l’automne se transforme en hiver. Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires pour réduire toute pénurie », a déclaré M. Kirby. Selon lui, les Etats-Unis recherchent une coopération mondiale avec d’autres pays et sociétés énergétiques pour y parvenir.